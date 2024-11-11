Дешевый Cadillac снимут с производства

В 2025 году в США концерн General Motors прекратит выпуск дешевого бензинового Cadillac XT4. Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что завод в Канзасе, где выпускали автомобиль, перепрофилируют под электрокары. Также с предприятия уволят свыше 2,4 тыс. человек, многие из них потеряют работу уже в ноябре.

Решение снять Cadillac XT4 с производства связано с тем, что кроссовер не оправдал ожиданий компании. В 2024 году продажи модели упали на 12%. Однако в Китае автомобиль продолжат выпускать за счет поддержания конкурентных цен ($25 тыс. со скидками или 2,4 млн рублей). В США ценник на модель начинается от $42 тыс. (4,1 млн рублей).