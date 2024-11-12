Начались продажи электрического кроссовера Kia EV3 в Европе

Напомним, что это небольшой кроссовер длиной 4,3 метра. Дизайн выполнен в фирменном стиле Opposites United и напоминает старшую модель EV9. Коэффициент аэродинамического сопротивления - 0,263.

Предусмотрено два варианта внешности: Baseline и GT-Line с более агрессивным рисунком бамперов и полностью чёрными колёсными дисками иного дизайна. Для базовой машины можно выбрать между колёсами диаметром 17 или 19 дюймов, на "спортивной" комплектации доступны только 19-дюмовые. А ещё у GT-Line есть свой цвет - "авантюриновый зёлёный металлик", вдобавок к обычной палитре из семи расцветок.

В отличие от Kia Soul EV, которому новинка пришла на смену, эту машину с самого начала проектировали как электромобиль. В основе лежит модульная платформа E-GMP - а точнее, её 400-вольтовый вариант. Такое оборудование уступает 800-вольтовому по характеристикам, но зато дешевле.

Как и на домашнем корейском рынке, европейским покупателям предложен только переднеприводный кроссовер с электромотором мощностью 204 лошадиные силы. Впрочем, в дальнейшем обещают и полноприводную двухмоторную версию. Предусмотрено два варианта батарей: на 58,3 или 81,4 киловатт-часов. Запас хода составляет 436 и 605 километров соответственно (по довольно строгому европейскому протоколу WLTP).