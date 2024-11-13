Представлен электрический аналог BMW i3

Электрический аналог BMW i3, известный также как Neue Klasse, появился на дорогах общего пользования. Об этом сообщает издание Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В отличие от представленного в прошлом году Neue Klasse, прототип серийной версии имеет большие фары, фактурный бампер, выдвижные дверные ручки и низкорасположенную решетку радиатора. У BMW i3 - дисплей Panoramic Vision во всю ширину нижней части лобового стекла. Предполагается, что у нового BMW будет две версии: с одним электромотором и двумя. В первой версии отдача может достигать 300 л.с. Также известно, что будущие электрокары смогут проезжать свыше 800 км без подзарядки.