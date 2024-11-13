https://news.day.az/autonews/1706915.html Представлен электрический аналог BMW i3 Электрический аналог BMW i3, известный также как Neue Klasse, появился на дорогах общего пользования. Об этом сообщает издание Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Представлен электрический аналог BMW i3
Электрический аналог BMW i3, известный также как Neue Klasse, появился на дорогах общего пользования. Об этом сообщает издание Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В отличие от представленного в прошлом году Neue Klasse, прототип серийной версии имеет большие фары, фактурный бампер, выдвижные дверные ручки и низкорасположенную решетку радиатора. У BMW i3 - дисплей Panoramic Vision во всю ширину нижней части лобового стекла. Предполагается, что у нового BMW будет две версии: с одним электромотором и двумя. В первой версии отдача может достигать 300 л.с. Также известно, что будущие электрокары смогут проезжать свыше 800 км без подзарядки.
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