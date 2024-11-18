Skoda рассекретила новый кроссовер Kylaq с 30 системами безопасности

Skoda рассекретила новый компактный кроссовер Kylaq, разработанный для индийского рынка. Автомобиль в минимальной комплектации оснащен 25 системами активной и пассивной безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Компактный кроссовер станет моделью начального уровня в семействе Škoda и будет стремиться привлечь клиентов своими современными технологиями, а также своей чрезвычайно конкурентоспособной ценой. Он основывается на успехе Slavia и Kushaq", - отмечается в сообщении Škoda.

Kylaq базируется на той же модульной платформе MQB-A0-IN, которая используется для Kushaq и Slavia, 95% компонентов для новой модели производится в самой Индии. Длина кроссовера 3995 мм, колесная база - 2566 мм. Под капотом - турбомотор 1.0 мощностью 116 л.с. и крутящим моментом 178 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой механической или автоматической трансмиссией.