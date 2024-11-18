Американцы построили инфернальный Buick Grand National

Американское ателье Ringbrothers представило 1263-сильный Buick Grand National. Кастом оснащен "битурбошестеркой" 3.8 в паре с механической коробкой передач Bowler Tremec T-56 Magnum. На машине стоят амортизаторы Penske, тормоза Brembo с шестипоршневыми суппортами, но этим списком доработок, конечно же, не ограничивается, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Компания Ringbrothers из городка Спринг Грин, штат Висконсин, постоянный участник шоу SEMA и в этом году на выставку мастерская традиционно привезла свои последние кастом-проекты. Первый - внедорожник Chevrolet K5 Blazer TUKA, второй - Buick Grand National 1987 года по прозвищу INVADR. Этот битурбомонстр построен на шасси Roadster Shop с задней четырехрычажкой, регулируемыми амортизаторами Penske вкруг и углерод-керамическими тормозами Brembo. Под капотом - двигатель V6 3.8 от Duttweiler Performance с отдачей до 2028 лошадиных сил.

Понятно, что для ежедневных поездок такая мощность ни к чему, но и 1263 силы, которые мотор фактически выдает на смеси E85, тут за глаза. Привод у INVADR задний, тяга на колеса идет через шестиступенчатую ​​​​"механику" Bowler Tremec T-56 Magnum с карданным валом из углеродного волокна, как на драгстерах. Кузов в целом сохранил исходные формы, но и тут есть некоторые изменения. Например, пластиковые бамперы заменили на стальные с алюминиевыми отбойниками, пересмотрели угол наклона передних крылья и установили углепластиковый воздухозаборник капота.

Интерьер двухдверки соответствует историческому периоду. За обивку сидений, передней панели и центральной консоли отвечала Upholstery Unlimited, шкалы приборов - от Dakota Digital. В Ringbrothers переконфигурировали панели пола для большего комфорта и добавили углепластиковый руль собственного производства. Впрочем, всё это мы уже видели неоднократно. К примеру, на представленном в 2022 году Chevrolet K5 Blazer Bully.