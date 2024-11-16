Nissan показал седан с уникальным водительским сиденьем

Компания Nissan на автосалоне в Гуанчжоу представила новый электрический седан, разработанный совместно с китайским концерном Dongfeng.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает carnewschina.com.

Габариты седана составляют 4930x1895x1487 мм, колесная база равна 2915 мм. Внешними отличиями стали фары в форме бумеранга, на диодные панели водитель может вывести простые рисунки. Передняя светотехника состоит из 710 светодиодов.

В водительское сиденье вмонтированы 49 датчиков, которые постоянно сканируют положение тела водителя и его посадку, и на основе этих данных искусственный интеллект автоматически выбирает наилучшие регулировки кресла. Кроме того, автомобиль получил автопилот и систему автоматической парковки.

Технические характеристики модели пока не объявлены. Дизайн салона компания также не раскрывает.

До этого стало известно, что Changan объявил о выходе на российский рынок машин своего премиального бренда Avatr. Первой моделью, которая появится в РФ, станет Avatr 11.

Avatr 11 построен на модульной платформе EP1. По размерам он близок к модели BMW X6: длина - 4880 мм, ширина - 1970 мм, высота - 1601 мм, колесная база - 2975 мм. У купе-кроссовера безрамочные двери, а также камеры вместо зеркал заднего вида. В салоне на передней панели установлен большой экран мультимедийной системы, все кнопки - сенсорные. Также автомобиль оборудован адаптивным круиз-контролем с функцией "автопилота".