Машины Tesla стали лидерами по количеству смертельных ДТП
Электромобили Tesla имеют в США самый высокий показатель ДТП со смертельным исходом в сравнении с другими марками авто. Данный вывод следует из нового исследования компании iSeeCars, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
iSeeCars проанализировал данные о дорожно-транспортных происшествиях, полученные из системы отчетности о ДТП Национальной администрации безопасности дорожного движения (FARS), чтобы определить наиболее опасные транспортные средства на дорогах США. Исследование охватывает модели автомобилей, выпущенные в 2018-2022 годах, с ДТП, в результате которых погиб как минимум один пассажир.
Так выяснилось, что Tesla имеет самый высокий показатель аварийности со смертельным исходом среди всех марок автомобилей. За ней следуют Kia, Buick, Dodge и Hyundai. Эксперты предполагают, что высокий уровень аварийности со смертельным исходом может отражать поведение водителей в той же или большей степени, чем дизайн автомобиля.
"Размер, вес и рост транспортного средства влияют на его способность защитить пассажиров в случае аварии, но самым важным фактором является предотвращение аварии, а самым важным фактором предотвращения аварий является поведение водителя", - отметил аналитик iSeeCars Карл Брауэр.
По словам аналитика, за последние годы автомобили на самом деле стали более безопасными. Однако рост числа несчастных случаев на дороге способствует растущий уровень халатности водителей.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре