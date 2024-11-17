Машины Tesla стали лидерами по количеству смертельных ДТП

Электромобили Tesla имеют в США самый высокий показатель ДТП со смертельным исходом в сравнении с другими марками авто. Данный вывод следует из нового исследования компании iSeeCars, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

iSeeCars проанализировал данные о дорожно-транспортных происшествиях, полученные из системы отчетности о ДТП Национальной администрации безопасности дорожного движения (FARS), чтобы определить наиболее опасные транспортные средства на дорогах США. Исследование охватывает модели автомобилей, выпущенные в 2018-2022 годах, с ДТП, в результате которых погиб как минимум один пассажир.

Так выяснилось, что Tesla имеет самый высокий показатель аварийности со смертельным исходом среди всех марок автомобилей. За ней следуют Kia, Buick, Dodge и Hyundai. Эксперты предполагают, что высокий уровень аварийности со смертельным исходом может отражать поведение водителей в той же или большей степени, чем дизайн автомобиля.

"Размер, вес и рост транспортного средства влияют на его способность защитить пассажиров в случае аварии, но самым важным фактором является предотвращение аварии, а самым важным фактором предотвращения аварий является поведение водителя", - отметил аналитик iSeeCars Карл Брауэр.

По словам аналитика, за последние годы автомобили на самом деле стали более безопасными. Однако рост числа несчастных случаев на дороге способствует растущий уровень халатности водителей.