Tesla разрабатывает самый большой электрокар

Компания Tesla, судя по некоторым намекам ее главы Илона Маска, взялась за проектирование новой модели, которая должна стать самой крупной в линейке. Вероятнее всего, речь идет о предназначенном для семейной эксплуатации кроссовере, который может оказаться больше по размерам, чем нынешняя Model X.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Teslarati.

На будущую новинку Маск несколько раз намекнул, отвечая на вопросы владельцев Tesla в соцсети X (ранее Twitter). Один из них, к примеру, выложил фото своей семьи с семью детьми и попросил компанию разработать что-то большое для такого экипажа. Маск ответил, что разработка ряда крупных моделей уже ведется, но в детали вдаваться не стал.

Одной из таких моделей должен стать автономный автобус Robovan, уже представленный фирмой в рамках презентации роботакси Cybercab. Однако, судя по словам Маска, этим электрокаром Tesla не ограничится.

Ранее в компании отмечали, что планируют полностью сосредоточиться на транспорте с автономным управлением. По данным Reuters, на этом фоне акции Tesla подскочили на 5% после заявления избранного президента США Дональда Трампа о намерении скорректировать систему законодательного регулирования эксплуатации беспилотников на дорогах общего пользования. Утверждается, что команда Трампа уже ведет поиск компетентных специалистов для разработки новой нормативной базы.

Через несколько дней после дебюта Tesla Cybercab сообщалось, что, даже если беспилотник получит одобрение регулирующих органов (а это сложный и затяжной процесс), нынешние нормы не позволят компании выпускать более 2 500 таких электрокаров в год. Сам Маск называл процесс получения разрешения от властей на эксплуатацию автономных машин очень болезненным.