Названы сроки премьеры нового кроссовера Xiaomi

Внедорожник Xiaomi, который известен под кодовым обозначением MX11, будет презентован в первом квартале 2025 года. Тогда же начнется серийный выпуск машин.

Как передает Day.Az, об этом сообщает carnewschina.com со ссылкой на китайские СМИ.

По словам одного инсайдера Xiaomi, первые машины будут произведены в феврале или марте 2025 года. Кроссовер получит купеобразный силуэт кузова с лидаром на крыше. Не исключено, что новинку выполнят в одной стилистике с седаном Xiaomi SU7.

Конкурентами MX11 называют Denza N7, а также Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E и IM LS6. Информацию о технических характеристиках новинки держат в строжайшем секрете.

До этого стало известно, что первый автомобиль бренда Maextro от китайского автопроизводителя JAC и технологического гиганта Huawei получил заводской индекс S800. Машина будет конкурировать с продукцией Maybach и Rolls-Royce.

Известно, что автомобиль получит сразу четыре фирменных логотипа: в дополнение к передней и задней эмблемам предусмотрены две по бокам. Ожидается, что S800 поступит в продажу весной 2025 года и будет выпускаться на недавно построенном заводе JAC.