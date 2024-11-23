Volvo разрабатывает новый кроссовер для Китая
Шведская компания Volvo разработает новый гибридный внедорожник под кодовым названием V446 исключительно для китайского рынка.
Как передает Day.Az, об этом сообщает carnewschina.com.
"Новый гибридный автомобиль разработан совместно с Meizu и Geely, а серийное производство начнется в начале 2025 года на заводе Volvo в городе Тайчжоу", - говорится в сообщении сайта.
В качестве прототипа для будущего кроссовера будет использована модель Lynk&Co 08. В пользу этого говорит тот факт, что данный автомобиль базируется на платформе CMA, с которой Volvo хорошо знакома. Эта же платформа лежит в основе Volvo XC40.
Не исключено, что новый кроссовер выйдет на китайский рынок с той же силовой установкой, что и у Lynk&Co 08: ее мощность составляет 585 л.с. Запас хода автомобиля - 1200 км.
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