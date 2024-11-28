Donkervoort выпустил «прощальный» суперкар с мотором Audi

Нидерландская Donkervoort откажется от двигателей Audi. Последней моделью с турбомотором 2.5 TFSI станет тарга F22 в специальной версии Final Five стоимостью 315 тысяч евро. Ей обещано особое оснащение и кузов из видимого углепластика под прозрачным лаком, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Тарга Donkervoort F22, в 2023 году претендовавшая на рекорд по величине поперечного ускорения для серийных машин, станет последним спорткаром марки с пятицилиндровым турбомотором Audi. Двигатели из Ингольштадта голландцы ставят на машины уже четверть века, и именно благодаря 2.5 TFSI современные "Донкервоорты" демонстрируют суперкаровскую динамику. Тот же F22 (500 л.с., 640 Нм) тратит на разгон до "сотни" 2,5 секунды, а отметки 200 километров в час достигает уже через 7,5 секунды после старта.

Прощаться с моторами EA855 будут спецверсией F22 Final Five. Запланированы пять экземпляров. Каждый получит углерод-керамические тормоза, титановый выпуск, углепластиковые колеса и неокрашенный композитный кузов, что позволило снизить массу на 34 килограмма - с 750 до 716. В остальном это обычный F22, с задним приводом, самоблоком Torsen, адаптивными амортизаторами и полусликами Nankang AR-1.

Стоит спецверсия 315 тысяч евро. Что будет после неё, пока неизвестно. По словам Donkervoort, следующая модель не станет ни электрокаром, ни машиной за несколько миллионов долларов - и уже это обнадёживает.