Концерн Stellantis лишился гендиректора

Глава автомобильного концерна Stellantis Карлос Таварес подал в отставку. Stellantis выпустил официальный релиз об уходе Карлоса Тавареса - 1 декабря совет директоров компании принял его заявление. До того момента, когда назначат нового генерального директора - это произойдет в первой половине 2025 года, - Stellantis будет находиться под управлением исполнительного комитета, который, в свою очередь, возглавляет глава совета директоров Джон Элканн, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Концерн Stellantis возник в 2021 году в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Peugeot Citroen (PSA Group). В результате под одним "зонтиком" были объединены Jeep, Alfa Romeo, Maserati, Dodge, RAM, Fiat и комтрансовый Fiat Professional, Lancia, Chrysler, Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall, а также каршеринговый сервис Free2Move и производитель аксессуаров Mopar. На момент основания концерн претендовал на четвертое место по объему производства в мире после Volkswagen Group, Toyota и Renault-Nissan-Mitsubishi.

Прошлый год Stellantis завершил лишь на пятом месте (по данным Focus2Move). Его обошли Toyota Group (10,8 миллиона автомобилей), Volkswagen Group (8,8 миллиона штук), Hyundai-Kia (7,1 миллиона штук) и Renault-Nissan (6,9 миллиона штук). Stellantis с результатом 6,5 миллиона проданных машин замкнул топ-5.

Что же касается Карлоса Тавареса, то он возглавлял Stellantis с момента его появления четыре года назад. В середине осени 2023-го стало известно, что контракт Тавареса истекает в 2026-м, и продлевать его он не планирует. Тогда же сообщалось, что преемника выберут до конца 2025 года, однако согласно новой информации, Таварес уже подал в отставку, а замену ему подыщут в ближайшие полгода.