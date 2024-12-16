Представлен обновленный внедорожник Lexus GX

Lexus представил внедорожник GX 2025 модельного года, который получил две версии с увеличенным дорожным просветом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Увеличение клиренса на 1 дюйм (2,54 см) предусмотрено для версий Overtrail и Overtrail+. Автомобили в этом исполнении также снабжены блокировкой заднего дифференциала и системой KDSS, отключающей на бездорожье стабилизаторы поперечной устойчивости. Также автомобиль нового модельного года получил электроприводы регулировки рулевой колонки для всех комплектаций.

Под капотом внедорожника - турбомотор V6 объемом 3,4 л и мощностью 349 л.с., который работает в паре с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом с межосевым дифференциалом Torsen.

Мировые продажи обновленного внедорожника стартуют в начале 2025 года, цены уже объявлены. В зависимости от комплектации, за Lexus GX в США просят $65,3-80,4 тыс.