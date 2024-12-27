Малайзийский Proton показал первый электрокар

Малайзийский Proton представил свой первый электромобиль - e.MAS 7. Это компактный кроссовер длиной 4,6 метра, с большим экраном и 218-сильным электромотором, позволяющим ему разгоняться с места до 100 километров в час за 6,9 секунды. Однако модель неоригинальна: по сути, это Geely Galaxy E5, отличающийся от китайского исходника только шильдиками. На рынок e. MAS 7 выйдет в начале 2025 года по цене от 109 800 малайзийских ринггитов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Proton e. MAS 7 построен на платформе Intelligent New Energy Architecture (GEA) от Geely - компании, которая владеет почти половиной акций малайзийской марки. У него безальтернативный электромотор на передней оси, развивающий 218 сил и 320 Нм крутящего момента.

А вот батарей две - на 49,52 либо 60,22 киловатт-часа. Запас хода по циклу WLTP составляет 345 и 410 километров соответственно. Утверждается, что аккумулятор живучий: после 921 полного цикла зарядки-разрядки он должен сохранить более 90 процентов емкости. Это эквивалентно примерно 400 тысячам километров пробега.

Главный козырь нового Proton - его стоимость. Ближайший соперник e. MAS 7 и самый популярный электрокар на рынке Малайзии, BYD Atto 3, стоит заметно дороже - от 149 800 ринггитов.

В конце лета Proton представил обновленный X70 - аналог Geely Atlas Pro. Кроссоверу слегка освежили экстерьер и салон, добавив поддержку Android Auto и Apple CarPlay, которой на Протонах до этого не было. При этом X70 лишился полноприводного варианта с 1,8-литровым двигателем.