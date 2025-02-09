Suzuki остановила продажи пятидверных Jimny из-за бешеного спроса. Приём заявок в Японии были вынуждены прекратить, поскольку количество желающих купить новинку превзошло ожидания. Компания Suzuki поблагодарила за тёплый приём пятидверного Jimny и извинилась перед клиентами: в пресс-релизе сказано, что спрос "намного превышает наши производственные возможности". О возобновлении заказов пообещали рассказать дополнительно, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Всего за четыре дня удлинённый внедорожник собрал 50 тысяч предзаказов, хотя Suzuki рассчитывала ежемесячно продавать 1200 таких машин. Нетрудно подсчитать, что без пересмотра планов заявки будут выполнять три с половиной года! Запросто увеличить производство тоже вряд ли возможно, ведь выпускают пятидверный Jimny только в Индии, а помимо Японии среди экспортных рынков есть Южная Африка, Латинская Америка, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия.

Первые клиенты из Японии получат свои длиннобазные Suzuki Jimny в начале апреля. Поскольку спрос и так превышает предложение, компания отменила все запланированные мероприятия с новой моделью. Принципиальное отличие пятидверки - растянутая на 340 миллиметров колёсная база, а общая длина выросла на полметра до 3,9 метра. Комплектация фиксированная, выбирать можно только коробку передач (4-ступенчатый автомат или 5-ступенчатая "механика").

Любопытно, что две недели назад Suzuki допустила возобновление официальных поставок автомобилей в Россию. Представительство марки до сих пор работает, и в офисе подчеркнули, что все процессы отлажены, и после изменений во внешней политике "Suzuki не заставит себя ждать".