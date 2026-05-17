Автомобили бренда Freelander появятся в Европе

Chery выведет возрожденный бренд Freelander на европейский рынок. В Jaguar Land Rover (JLR) не видят в этом угрозы и готовы предоставить партнеру полную свободу действий.

Первая модель под именем Freelander 8 уже была представлена на автосалоне в Пекине. Изначально продажи ограничатся Китаем, но, по словам главы бренда Freelander Вэнь Фэя, для экспортных рынков будут разработаны отдельные модификации с учетом местных требований.

Генеральный директор JLR ПБ Баладжи спокойно относится к перспективе появления китайского Freelander в Европе и Великобритании.

"Изначально автомобиль будут продавать в Китае, а затем они сами решат, как действовать дальше. С нашей стороны задача - следить, чтобы дизайн соответствовал тому, что представляет собой JLR. А все остальное - уже их зона ответственности. Мы смотрим на это как на совместное расширение рынка", - приводит издание слова топ-менеджера.

Freelander 8 построен на платформе iMax компании Chery, которая поддерживает полностью электрические, гибридные и подключаемые гибридные версии. Первой в продажу поступит модификация с 1,5-литровым турбодвигателем, работающим как генератор для увеличения запаса хода. Габариты новинки: длина - 5185 мм (больше, чем у Land Rover Defender), ширина - 2050 мм, колесная база - 3040 мм.

Бренд находится в совместном владении 50/50 между Chery и JLR, при этом JLR сохраняет за собой права на товарный знак и контроль дизайна, а Chery отвечает за производство, технологии и рыночную экспансию.

Land Rover Freelander как модель существовал с 1997 по 2014 год (около 17 лет). В 2024 году название Freelander вернулось, но уже не как модель Land Rover, а как отдельный бренд - совместное предприятие Chery и Jaguar Land Rover.