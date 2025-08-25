https://news.day.az/azerinews/1776089.html Tanınmış azərbaycanlı blogerlər EVLƏNİR - VİDEO Sosial şəbəkələrdə aktiv olan məşhur tiktokerlər Turanə Əliyeva və Zahir Qədimov evlilik yolunda ilk addımı atıblar. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Turanənin sözlərinə görə, Zahir ona Bodrumda romantik bir an ərzində evlilik təklifi edib. Cütlük bu xoşbəxt anı izləyiciləri ilə bölüşüb.
Tanınmış azərbaycanlı blogerlər EVLƏNİR - VİDEO
Sosial şəbəkələrdə aktiv olan məşhur tiktokerlər Turanə Əliyeva və Zahir Qədimov evlilik yolunda ilk addımı atıblar.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Turanənin sözlərinə görə, Zahir ona Bodrumda romantik bir an ərzində evlilik təklifi edib.
Cütlük bu xoşbəxt anı izləyiciləri ilə bölüşüb.
Turanə üzüyü paylaşaraq təklifə "hə" cavabını verdiyini qeyd edib. Bu xəbər sosial şəbəkə izləyiciləri arasında böyük maraq doğurub.
