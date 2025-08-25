https://news.day.az/azerinews/1776107.html Gəlin qayınananı xəstəxanalıq etdi - Azərbaycanda DƏHŞƏT Gəncədə bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb. Daşkəsən rayon sakini 55 yaşlı N.Paşayeva və onun oğlu O.Paşayev bıçaqlanma diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Dərhal ana və övladı əməliyyat edilib, vəziyyətlərinin kafi olduğu bildirilir.
Gəlin qayınananı xəstəxanalıq etdi - Azərbaycanda DƏHŞƏT
Gəncədə bıçaqlanma hadisəsi baş verib.
Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb.
Daşkəsən rayon sakini 55 yaşlı N.Paşayeva və onun oğlu O.Paşayev bıçaqlanma diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Dərhal ana və övladı əməliyyat edilib, vəziyyətlərinin kafi olduğu bildirilir.
Araşdırma zamanı məlum olub ki, N.Paşayevanı və onun oğlu O.Paşayevi gəlinləri bıçaqlayıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlər nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən A.Məmmədova saxlanılıb.
Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре