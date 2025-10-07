https://news.day.az/azerinews/1786374.html MDB Oyunları: Azərbaycanın daha bir yunan-Roma güləşçisi qızıl medal qazanıb Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi III MDB Oyunlarında yunan-Roma güləşi üzrə yarışlar davam edir. Day.Az xəbər verir ki, Gəncə İdman Kompleksində təşkil olunan yarışlarda Azərbaycan təmsilçisi Əli Nəzərov (51 kiloqram) finalda rusiyalı İvan Kozlov ilə qarşılaşıb. Rəqibinə 2:1 hesabı ilə qalib gələn idmançımız qızıl əldə edib.
MDB Oyunları: Azərbaycanın daha bir yunan-Roma güləşçisi qızıl medal qazanıb
Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi III MDB Oyunlarında yunan-Roma güləşi üzrə yarışlar davam edir.
Day.Az xəbər verir ki, Gəncə İdman Kompleksində təşkil olunan yarışlarda Azərbaycan təmsilçisi Əli Nəzərov (51 kiloqram) finalda rusiyalı İvan Kozlov ilə qarşılaşıb.
Rəqibinə 2:1 hesabı ilə qalib gələn idmançımız qızıl əldə edib.
Daha əvvəl Elşad Abbasov (51 kiloqram) qızıl, Yusif Mirzəyev (48 kiloqram ) gümüş, Hikmət Haqverdiyev isə (55 kiloqram ) bürünc mükafata sahib çıxıb.
Qeyd edək ki, MDB Oyunlarına oktyabrın 8-də yekun vurulacaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре