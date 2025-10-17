Ticarət mərkəzlərində tualet kağızı istifadə edənlər üçün ciddi xəbərdarlıq
Ticarət mərkəzlərinin tualetlərində istifadə olunan təmizlik kağızları ilə bağlı ciddi gigiyena problemləri aşkarlanıb. Mütəxəssislər bildirir ki, bu məsələ birbaşa olaraq ictimai sağlamlıqla bağlıdır və insanlar kifayət qədər məlumatlı deyil.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ticarət mərkəzlərində tualet kağızları adətən açıq rulon sistemi ilə təqdim olunur. Bu isə onlarla insanın eyni səthə toxunması deməkdir.
Gigiyena mütəxəssisləri xəbərdarlıq edir: "Bir nəfərin toxunduğu tualet kağızının səthinə bakteriya və ya virus keçə bilər. Sonrakı istifadəçi bu mikrobu bilmədən əlinə ötürür. Bu zəncir xüsusilə qrip və bağırsaq infeksiyalarının yayılmasında böyük rol oynayır."
Bəzi Ticarət mərkəzlərində istifadə olunan aşağı keyfiyyətli tualet kağızları dəri səpgisi, qaşınma və allergik reaksiyalara səbəb ola bilər.
Dermatoloqlar xəbərdarlıq edir: "Əgər tualet sonrası həssas bölgədə yanma, qızarıqlıq və ya qaşınma varsa, bu həm keyfiyyətsiz kağızın, həm də gigiyena pozuntusunun əlamətidir. Nəm mühitdə asan parçalanan ucuz kağızlar bakteriya üçün əlverişli şərait yaradır."
Mütəxəssislərdən qorunma tövsiyələri
Kağıza yalnız uc hissəsindən toxunmaq
Mümkünsə şəxsi salfet istifadə etmək
Tualetdən sonra əlləri ən azı 20 saniyə yumaq
Əllə üz, ağız və göz nahiyəsinə toxunmamaq
Şəxsi dezinfeksiyaedici vasitə daşımaq
Çıxış zamanı qapı dəstəyinə kağız vasitəsilə toxunmaq
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре