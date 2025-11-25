https://news.day.az/azerinews/1797881.html UEFA Gənclər Liqası: "Napoli" - "Qarabağ" oyunu bərpa olundu UEFA Gənclər Liqasının əsas mərhələsində "Napoli" və "Qarabağ"ın U-19 komandaları arasında keçirilən V tur oyunu bərpa olunub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Ağdam klubu məlumat yayıb. Məlumata görə, 61-ci dəqiqədə güclü yağış səbəbindən dayandırılan qarşılaşma davam edir.
