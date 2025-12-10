https://news.day.az/azerinews/1801403.html Yağışdan sonra “İnşaatçılar”ı su basdı - VİDEO Ötən gündən etibarən aramsız yağan yağışlar Bakının müxtəlif ərazilərində fəsadlar törədib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, yağış səbəbindən paytaxtın bəzi yerlərində subasmalar olub. Ən acınacaqlı vəziyyətlərdən biri metronun "İnşaatçılar" stansiyasının ətrafında - Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində qeydə alınıb.
Yağışdan sonra “İnşaatçılar”ı su basdı - VİDEO
Ötən gündən etibarən aramsız yağan yağışlar Bakının müxtəlif ərazilərində fəsadlar törədib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, yağış səbəbindən paytaxtın bəzi yerlərində subasmalar olub.
Ən acınacaqlı vəziyyətlərdən biri metronun "İnşaatçılar" stansiyasının ətrafında - Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində qeydə alınıb.
Belə ki, eniş-yoxuşlu ərazidən axan yağış suları küçənin hərəkət hissəsinə və səkilərə dolub həmçinin pilləkənlərdə hərəkəti çətinləşdirib.
Həmin görüntüləri təqdim edirik:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре