https://news.day.az/azerinews/1806952.html COVID19-dan ölüm halları ilə bağlı statistika məlum olub COVID19 virusundan dünya üzrə ölüm hallarının statistikası məlum olub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ÜST-nin statistikasında qeyd olunub. Son statistikaya görə, COVID19-dan dünya üzrə 7 milyondan çox ölüm halı baş verib. Bu ölüm halları 231 ölkədən ÜST-na bildirilən rəqəmlərdir. Ayrı-ayrı ölkələr üzrə statistika belədir:
Son statistikaya görə, COVID19-dan dünya üzrə 7 milyondan çox ölüm halı baş verib. Bu ölüm halları 231 ölkədən ÜST-na bildirilən rəqəmlərdir.
Ayrı-ayrı ölkələr üzrə statistika belədir:
ABŞ - 1.2 milyon;
Braziliya - 704 min;
Hindistan - 534 min;
Rusiya - 404 min;
Meksika - 335 min;
Türkiyə - 101 min;
Gürcüstan - 17.2 min;
Azərbaycan - 10.4 min.
Qeyd edək ki, bu son statistika 7 dekabr 2025-ci ilə qədərki rəqəmləri əks etdirir. Ən son statistika yanvarın 6-da yeniləcək.
