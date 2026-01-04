https://news.day.az/azerinews/1807210.html "Kızılcık şerbeti"ndə daha 2 sima - FOTO "Kızılcık şerbeti" serialına yeni aktrisalar daxil olacaq. Day.Az xəbər verir ki, ekran işində Çağla Naz Kargı və Aylin Kılıçarslan rol alacaq. Onlar 121-ci bölümdən etibarən "Kübra" və "Neriman" obrazını canlandıracaqlar. Qeyd edək ki, serialın baş rolunu Seray Kaya və Doğukan Güngör paylaşır.
