"Kızılcık şerbeti"ndə daha 2 sima - FOTO

"Kızılcık şerbeti" serialına yeni aktrisalar daxil olacaq. Day.Az xəbər verir ki, ekran işində Çağla Naz Kargı və Aylin Kılıçarslan rol alacaq. Onlar 121-ci bölümdən etibarən "Kübra" və "Neriman" obrazını canlandıracaqlar. Qeyd edək ki, serialın baş rolunu Seray Kaya və Doğukan Güngör paylaşır.