"Kızılcık şerbeti"ndə daha 2 sima

"Kızılcık şerbeti" serialına yeni aktrisalar daxil olacaq.

Day.Az xəbər verir ki, ekran işində Çağla Naz Kargı və Aylin Kılıçarslan rol alacaq.

Onlar 121-ci bölümdən etibarən "Kübra" və "Neriman" obrazını canlandıracaqlar.

Qeyd edək ki, serialın baş rolunu Seray Kaya və Doğukan Güngör paylaşır.