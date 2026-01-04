https://news.day.az/azerinews/1807293.html Məhərrəmlik ayı bu tarixdə başlayacaq Bu il Azərbaycanda Məhərrəm ayı iyunun 16-da başlayacaq. Day.Az-ın Mətbuat.Az-a istinadən məlumatına görə, bu ayın ən mühüm günü olan Aşura günü isə iyunun 25-nə təsadüf edəcək. Məhərrəmlik ayından sonra isə Səfər ayı iyulun 15-də başlayacaq.
