Məhərrəmlik ayı bu tarixdə başlayacaq

Bu il Azərbaycanda Məhərrəm ayı iyunun 16-da başlayacaq.

Day.Az-ın Mətbuat.Az-a istinadən məlumatına görə, bu ayın ən mühüm günü olan Aşura günü isə iyunun 25-nə təsadüf edəcək.

Məhərrəmlik ayından sonra isə Səfər ayı iyulun 15-də başlayacaq. 