Cəlilabadda qadın dəm qazından boğuldu

Cəlilabadda bədbəxt hadisə baş verib.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, dünən saat 20 radələrində rayonun Üçtəpə kənd sakini İsazadə Şükran Yaqub qızı yaşadığı evdə dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

Faktla bağlı Cəlilabad Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.