Zəngilanda yeni modul tipli buraxılış məntəqəsi tikiləcək

Zəngilan rayonunun Ağbənd qəsəbəsi ərazisində dövlət sərhədindən yeni modul tipli buraxılış məntəqəsinin tikinti və quraşdırma işlərinə başlanılır.

Day.Az-ın dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən məlumatına görə, görüləcək işlər çərçivəsində ərazidə asfalt-beton örtüyü və abadlıq işləri də aparılacaq.

Belə ki, Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) artıq bununla bağlı müvafiq işləri yekunlaşdırıb.

 

DGK sözügedən işlərin icrasını "Bilgə Qrup" QSC-yə həvalə edb və müqavilə bağlayıb.

Müqaviləyə əsasən, QSC-yə 10,1 milyon manat ödənilib.