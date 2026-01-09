https://news.day.az/azerinews/1808432.html “Neftçi” Qazaxıstan çempionuna böyük hesabla qalib gəldi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə təlim-məşq toplanışında olan "Neftçi" ilk yoxlama oyununu keçirib. Day.Az xəbər verir ki, "ağ-qaralar" Qazaxıstanın son çempionu "Kayrat" ilə qarşılaşıb. Görüş Azərbaycan təmsilçisinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
“Neftçi” Qazaxıstan çempionuna böyük hesabla qalib gəldi
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə təlim-məşq toplanışında olan "Neftçi" ilk yoxlama oyununu keçirib.
Day.Az xəbər verir ki, "ağ-qaralar" Qazaxıstanın son çempionu "Kayrat" ilə qarşılaşıb.
Görüş Azərbaycan təmsilçisinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Qolları Ağadadaş Salyanski, Vensan Abubakar və Murad Məmmədov vurublar.
Qeyd edək ki, "Neftçi" hazırlıq çərçivəsində daha 2 oyun keçirəcək. Bakı klubu yanvarın 13-də "Piramids" (Misir), 16-da isə "Çendu Ronqçenq" (Çin) klubları ilə üz-üzə gələcək.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре