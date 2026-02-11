Laçın-Şuşa yolunda möhtəşəm görüntü

Əsrarəngiz təbiəti ilə gözoxşayan Laçında daha bir maraqlı görüntü müşahidə olunub. Ağ örpəyə bürünən Laçın-Şuşa yolunda görünən cüyürlər diqqət cəlb edib.

Day.Az xəbər verir ki, maraqlı görüntülər Laçın-Şuşa dolama yolunda qeydə alınıb.

Yol boyunca qaçan cüyürlərin hərəkəti maraqlı anlara səbəb olub. Onlar bir müddət yol ilə qaçdıqdan sonra dağa tərəf qalxaraq gözdən itiblər.