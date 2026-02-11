https://news.day.az/azerinews/1815338.html Laçın-Şuşa yolunda möhtəşəm görüntü - Qar üstündə qaçan cüyürlər - VİDEO Əsrarəngiz təbiəti ilə gözoxşayan Laçında daha bir maraqlı görüntü müşahidə olunub. Ağ örpəyə bürünən Laçın-Şuşa yolunda görünən cüyürlər diqqət cəlb edib. Day.Az xəbər verir ki, maraqlı görüntülər Laçın-Şuşa dolama yolunda qeydə alınıb. Yol boyunca qaçan cüyürlərin hərəkəti maraqlı anlara səbəb olub.
Laçın-Şuşa yolunda möhtəşəm görüntü - Qar üstündə qaçan cüyürlər - VİDEO
Əsrarəngiz təbiəti ilə gözoxşayan Laçında daha bir maraqlı görüntü müşahidə olunub. Ağ örpəyə bürünən Laçın-Şuşa yolunda görünən cüyürlər diqqət cəlb edib.
Day.Az xəbər verir ki, maraqlı görüntülər Laçın-Şuşa dolama yolunda qeydə alınıb.
Yol boyunca qaçan cüyürlərin hərəkəti maraqlı anlara səbəb olub. Onlar bir müddət yol ilə qaçdıqdan sonra dağa tərəf qalxaraq gözdən itiblər.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре