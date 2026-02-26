DTX əməkdaşları Xocalı soyqırımı qurbanlarını anıblar

DTX-nin əməkdaşları Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini anmışlar.

Day.Az xəbər verir ki, Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə əlaqədar Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi general-polkovnik Əli Nağıyev və Xidmətin əməkdaşları faciə qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış "Ana harayı" abidəsini ziyarət etmişlər.

Abidənin önünə gül dəstələri qoyulmuş, soyqırımı zamanı həlak olanların əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilmişdir.