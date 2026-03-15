Zaqatalada ikimərtəbəli evdə yanğın olub
Yanğın zamanı ümumi sahəsi 450 kvadratmetr olan ikimərtəbəli evin dam örtüyünün 225 kvadratmetri yanıb. Evin qalan hissəsi yanğınsöndürənlərin səyi nəticəsində mühafizə edilib.
Yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb.
Hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır.
