Fədayə 35 il sonra Laçında - Hönkür-hönkür AĞLADI - VİDEO
Uzun illər sonra vətənə qayıdan müğənni Fədayə Laçın doğma Laçına səfəri zamanı kövrək anlar yaşayıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi 35 ildən sonra uşaqlıq və gənclik illərinin keçdiyi evə baş çəkib. Lakin qarşılaşdığı mənzərə onu dərindən sarsıdıb. Dağıdılmış, viran qalmış evini görən ifaçı göz yaşlarını saxlaya bilməyib və hönkür-hönkür ağlayıb.
Həmin təsirli anlar ilk dəfə "Öz aramızda" verilişində tamaşaçılara təqdim olunub. Kadrlarda sənətçinin yaşadığı emosional anlar izləyiciləri də kövrəldib.
Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər böyük rezonans doğurub. İzləyicilər Fədayə Laçına dəstək mesajları yazaraq onun üzüntüsünbölüşüblər.
