Zaqatalada bədbəxt hadisə - sərxoş kişi şüşə sındırarkən həyatını itirdi
Zaqatala rayonunun Yuxarı Tala kəndində ölüm hadisəsi baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, 1976-cı il təvəllüdlü kənd sakini İlham Davudov sərxoş vəziyyətdə yaşadığı evin pəncərəsinə təpiklə vurub.
Nəticədə şüşə sınaraq onun ayağının topuq nahiyəsini kəsib.
Ağır xəsarət alan şəxs qanaxma nəticəsində hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре