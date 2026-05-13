Acqarına qəhvə içmək zərərlidirmi?
Mütəxəssislərin fikrincə, gündəlik qəhvə istehlakı diabet, ürək və Parkinson kimi bəzi xəstəliklərin riskini azalda bilər.
Day.Az xəbər verir ki, qəhvənin əsas təsiredici maddəsi olan kofein beyini stimullaşdıraraq enerjini artırır.
Lakin qəhvəni acqarına içmək bəzi insanlarda ürəkdöyünmə, əsəbilik, baş ağrısı və mədə narahatlığı yarada bilər. Həkimlər gündə 1-2 fincan qəhvənin adətən təhlükəsiz olduğunu bildirirlər.
Mütəxəssislər orqanizmin reaksiyasını nəzərə almağı və lazım gəldikdə yaşıl çay, qara çay və ya matça kimi alternativlərdən istifadə etməyi tövsiyə edirlər.
