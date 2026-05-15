Dietoloqlar zərərsiz şirniyyat alternativlərini AÇIQLAYIB
Mütəxəssislər mağaza şirniyyatları əvəzinə meyvə yeməyin daha sağlam seçim olduğunu bildirir.
Day.Az xəbər verir ki, meyvələr təbii şəkər və liflə zəngin olduğundan həm şirin istəyi azaldır, həm də qanda şəkərin kəskin yüksəlməsinin qarşısını alır.
Dietoloqlar xüsusilə manqo, xurma, üzüm, ananas, banan, gilas və armudu faydalı alternativlər kimi göstərir. Bu məhsullar vitamin və antioksidantlarla zəngin olmaqla yanaşı ürək-damar sistemi və həzm üçün də faydalıdır.
Həkimlər şirniyyat istəyini azaltmaq üçün gündəlik qidalanmada təbii meyvələrə daha çox yer verməyi tövsiyə edir.
