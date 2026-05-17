Azərbaycan qadınların layiqli yaşam imkanlarına malik olması üçün dövlət səviyyəsində ciddi işlər görür - Bahar Muradova
Azərbaycan qadınların yaxşı yaşam və məkana, eləcə də layiqli yaşam imkanlarına malik olması üçün dövlət səviyyəsində ciddi işlər görür.
Bunu Trend-ə açıqlamasında Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova deyib.
Onun sözlərinə görə, beynəlxalq tədbirlərin hər birinin gündəliyində əsas məsələlərdən biri gender bərabərliyi və bunun bütün istiqamətlərdə qorunmasıdır:
"Bərabərlikdən danışanda mütləq şəkildə qadınlar yada düşür. Onların iştirakçılığının təmin olunmasından söhbət gedir. Hər ölkədə buna fərqli yanaşmalar var. Nəticələr də fərqlidir. Bu sahədəki bərabərliyin nə vaxtsa təmin olunacağına əmin deyiləm. Ona görə də, beynəlxalq səviyyədə təşkil edilən bütün tədbirlərin əsas mövzusundan biri kimi həmişə qalacaq. Burada təbii və süni səbəblər var. Hər bir ölkə, eləcə də Azərbaycan da qadınların yaxşı yaşam və məkana, eləcəd də layiqli yaşam imkanlarına malik olması üçün dövlət səviyyəsində ciddi işlər görür. WUF13 şəhərsalmanın müasirləşməsi, müasir tələblərə cavab verməsi, bu istiqamətdəki siyasətlərin uzlaşdırılmasına və vahid mövqelərin hazırlanmasına ciddi töhvələr verəcək", - o qeyd edib.
