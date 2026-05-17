Türkiyə iki il ərzində zəlzələ zonasında 455 000 yaşayış obyektinin tikintisini başa çatdırıb
Türkiyə zəlzələdən zərər çəkmiş bölgələrdə iki ildən az bir müddətdə 455 000 yaşayış obyektinin tikintisini başa çatdırıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, bunu Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun (WUF13) "Şəhər rifahı və hamı üçün imkanlar naminə mənzil təminatı" mövzusunda keçirilən panel sessiyası zamanı Türkiyənin ətraf mühit, şəhərsalma və iqlim dəyişikliyi nazirinin müavini Ömər Bulut bildirib.
Ö.Bulut xatırladıb ki, 6 fevral 2023-cü ildə baş verən dağıdıcı zəlzələlər ölkədə 500 minə yaxın yaşayış obyektinin zədələnməsinə səbəb olub.
"Biz fəlakət zonasında cəmi iki il ərzində 455 000 yaşayış obyektinin tikintisini başa çatdıra və onları sahiblərinə təhvil verə bildik", - deyə o qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, yeni yaşayış massivləri sosial infrastruktura, yaşıl zonalara, enerjidən səmərəli istifadə həllərinə və ekoloji yönümlü planlaşdırmaya malik dayanıqlı ekosistemlər kimi layihələndirilib.
Ö.Bulut vurğulayıb ki, yeni binalar sıfıra yaxın enerji istehlakı konsepsiyasına uyğundur ki, bu da enerji istehlakını 39%, istixana qazı tullantılarını isə 38% azaltmağa imkan verir.
"Biz günəş enerjisindən istifadəyə, yağış sularının yığılması sistemlərinə və iqlimə davamlı infrastrukturun inkişafına böyük önəm veririk", - deyə o əlavə edib.
Nazir müavini qeyd edib ki, mənzil siyasəti nəqliyyat, səhiyyə, təhsil, məşğulluq, infrastruktur və iqlim siyasəti məsələləri ilə kompleks şəkildə nəzərdən keçirilməlidir.
O, həmçinin daha əlçatan, dayanıqlı və az karbonlu şəhərlərin yaradılması üçün maliyyələşdirmə, yaşıl texnologiyalar və yerli potensialın gücləndirilməsi sahələrində beynəlxalq əməkdaşlığı aktivləşdirməyə çağırıb.
