Mənzil tikintisinin inkişafı Qırğızıstanın dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri olaraq qalır - Japarov
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On Üçüncü sessiyası (WUF13) çərçivəsində keçirilən Liderlər Sammitində deyib.
"Sərfəli, təhlükəsiz və keyfiyyətli mənzillə təminat müasir dünyanın əsas vəzifələrindən biridir. Sürətli urbanizasiya şəraitində məhz şəhərlər vətəndaşlar üçün layiqli yaşayış şəraitinin yaradılmasına görə əsas məsuliyyəti daşıyır", - deyə o bildirib.
Prezident qeyd edib ki, 2025-ci ildə Qırğızıstanda 1,8 milyon kvadratmetrdən çox yaşayış sahəsi istifadəyə verilib, sektora yatırılan investisiyaların həcmi isə təxminən 2 milyard ABŞ dollarına çatıb.
O həmçinin bildirib ki, 2021-ci ildən dövlət mənzil siyasəti çərçivəsində 9 mindən çox ailə mənzillə təmin olunub, 2025-ci ildə isə 4,6 mindən artıq ailəyə yeni mənzillərin açarları təqdim olunub.
