Həkimlər bağırsaq sağlamlığı üçün 5 məhsulu tövsiyə edir
Bağırsaq sağlamlığı həm həzm, həm də immunitet və maddələr mübadiləsi üçün vacibdir.
Day.Az xəbər verir ki, ekspertlər probiotiklə zəngin məhsulların balanslı istifadəsini tövsiyə edir.
Ən faydalı məhsullar sırasına kefir, kimçi, kombuça, turşu kələm və yoğurt daxildir. Bu məhsullar bağırsaqda faydalı bakteriyaları artırır, şəkər və xolesterin səviyyəsinə müsbət təsir göstərir.
Həkimlər etiketləri diqqətlə oxumağı, canlı bakteriyalar tərkibli məhsulları seçməyi və onları düzgün, əsasən soyuducuda saxlamağı məsləhət görür. Bu, probiotiklərin faydasını maksimum dərəcədə qorumağa kömək edir.
