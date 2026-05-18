https://news.day.az/azerinews/1835412.html Həftə maqnit qasırğaları ilə başlayacaq 18 və 19 may tarixlərində zəif maqnit qasırğaları gözlənilir. Day.Az xəbər verir ki, Kr-indeksinin 5-ə yüksəlməsi ilə G1 səviyyəli qasırğa başlayıb və ikinci gün bir qədər güclənə bilər.
Maqnit qasırğaları mədə-bağırsaq və ürək-damar xəstəlikləri olan insanlarda baş ağrısı, yorğunluq, təzyiq dəyişiklikləri və yuxu problemlərinə səbəb ola bilər.
Mütəxəssislər tövsiyə edir ki, bu günlərdə insanlar çox yorulmasın, kifayət qədər istirahət etsin, maye qəbulunu artırsın, kofe və spirtli içkiləri azaltmaqla, açıq havada gəzməklə və yüngül fiziki fəaliyyətlə özlərini qoruyaraq qasırğanın təsirlərini yüngülləşdirsinlər.
