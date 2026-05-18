https://news.day.az/azerinews/1835415.html
Slovakiya su ehtiyatlarının idarəolunması üzrə təcrübəsini bölüşməyə hazırdır - Tomaş Taraba
"Slovakiyanın su ehtiyatlarının idarə edilməsi sahəsində unikal təcrübəsi var və biz bu ekspertizanı dünyanın digər ölkələri ilə bölüşməyə hazırıq", - deyə o bildirib.
Taraba Azərbaycana qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edib və forum çərçivəsində beynəlxalq müzakirələrdə Slovakiyanın iştirakının əhəmiyyətini vurğulayıb.
