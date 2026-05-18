Hava şəraiti ilə əlaqədar AZAL-ın Naxçıvan reysləri ləğv edilib

Naxçıvan Beynəlxalq Aeroportunun ətrafında müşahidə olunan əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən AZAL-ın sözügedən istiqamət üzrə reysləri ləğv olunub.

Bu barədə Day.Az-a AZAL-dan məlumat verilib.

Məlumata əsasən, hava şəraiti sabitləşdikdən sonra uçuşların cədvələ uyğun şəkildə bərpası təmin ediləcək.

Sərnişinlərin təhlükəsizliyi aviaşirkət üçün əsas prioritet olaraq qalır və vəziyyət nəzarətdə saxlanılır.