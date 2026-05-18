WUF13 bərpa imkanlarını nümayiş etdirmək üçün təsirli platformadır - Oleksiy Kuleba
Dünya Şəhər Forumunun (WUF13) 13-cü sessiyası bərpa imkanlarını nümayiş etdirmək üçün təsirli bir platformadır.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Trend-ə Ukrayna Baş nazirinin müavini Oleksiy Kuleba WUF13-də bildirib.
"Bu, təkcə ehtiyaclarımızı deyil, həm də bərpa məsələlərində imkanlarımızı və potensialımızı nümayiş etdirmək üçün inanılmaz bir platformadır, çünki bu sahədə geniş təcrübəmiz var. Əlbəttə ki, bu təcrübəyə sahib olmaq istəməzdik, amma təəssüf ki, bizdə var. Biz bunu bölüşməyə və dostlarımızı dəstəkləməyə hazırıq", - deyə o bildirib.
Qeyd edək ki, WUF13 mayın 17-dən 22-dək BMT-nin Məskunlaşma Proqramı (UN-Habitat) və Azərbaycan hökumətinin əməkdaşlığı çərçivəsində Bakıda keçirilir.
Tədbirin proqramı mənzil təminatı məsələsi kimi dünyanın ən aktual problemlərindən birinin müzakirəsi üçün müxtəlif maraqlı tərəfləri və həmfikir qrupların nümayəndələrini bir araya gətirir.
"Hamı üçün mənzil: təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məntəqələri" mövzusuna həsr olunmuş WUF13 tədbiri dünyanın müxtəlif ölkələrinin milli hökumətlərini, eləcə də icmaları, mütəxəssisləri və tərəfdaşları fikir mübadiləsi aparmaq, siyasi yanaşmalar formalaşdırmaq və dayanıqlı şəhər inkişafı sahəsində həll yollarının tapılması istiqamətində fəaliyyəti sürətləndirmək üçün bir araya gətirir.
Proqram praktiki və həll yönümlü platformalar, həmçinin interaktiv görüş formatları vasitəsilə yüksək səviyyəli müzakirələrin aparılması üçün imkan yaradır və qlobal siyasətin yerli təcrübəyə əsaslanmasını təmin edir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре