Polşa dayanıqlı su resurslarının idarə olunmasına keçir - ekspert
Polşa su resurslarının idarə olunmasına yanaşmasını dəyişir, çünki su ehtiyatlarına artan təzyiq ölkələri onların tənzimlənməsinə dair ənənəvi siyasətdən uzaqlaşmağa məcbur edir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu WUF13 çərçivəsində Azərbaycan QHT Agentliyinin təşkil etdiyi tədbirdə Adam Mitskeviç Universitetinin dosenti Çezari Mondrı deyib.
O bildirib ki, Polşa Avropada adambaşına düşən su resurslarının həcminə görə ən aşağı göstəricilərdən birinə malikdir.
Onun sözlərinə görə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı su təhlükəsizliyi səviyyəsini adambaşına təxminən 1700 kubmetr olaraq müəyyən edir, halbuki Polşada bu göstərici adambaşına 1300-1600 kubmetr arasında dəyişir.
"Bizim su resursları ilə bağlı böyük problemimiz var", - deyə Ç.Mondrı vurğulayıb.
O izah edib ki, suyun əlçatanlığı ölkənin regionları üzrə əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Şimal regionları buzlaqsonrası landşaftların üstünlüklərindən faydalanır, cənub rayonları isə dağ su sistemlərinə malikdir. Polşanın mərkəzi hissəsi isə ən böyük çətinliklərlə üzləşir.
Ekspert qeyd edib ki, XX əsr ərzində su resurslarının idarə olunması siyasəti mühəndis həlləri vasitəsilə çay resurslarının idarə edilməsinə nəzarətə yönəlib.
Mondrının sözlərinə görə, müasir su resurslarının idarə olunması sərt texniki nəzarət sistemləri əvəzinə getdikcə daha çox "yaşıl" və "mavi" infrastruktur, eləcə də təbii proseslərə əsaslanan həllərə söykənir.
