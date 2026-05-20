https://news.day.az/azerinews/1836120.html Azərbaycan AYİB ilə Cənub Qaz Dəhlizinin inkişafını müzakirə edib Azərbaycan və Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (AYİB) arasında Cənub Qaz Dəhlizinin inkişafı üzrə müzakirələr aparılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" hesabında paylaşım edib.
Azərbaycan AYİB ilə Cənub Qaz Dəhlizinin inkişafını müzakirə edib
Azərbaycan və Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (AYİB) arasında Cənub Qaz Dəhlizinin inkişafı üzrə müzakirələr aparılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" hesabında paylaşım edib.
"Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (AYİB) Dayanıqlı İnfrastruktur Qrupunun idarəedici direktoru Harri Boyd-Karpenter ilə görüşdə enerji gündəliyimiz çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, yeni bərpa olunan enerji güclərinin şəbəkəyə inteqrasiyası, regional elektrik enerjisi bağlantıları və Cənub Qaz Dəhlizinin inkişafı ilə bağlı məsələləri müzakirə etdik", - paylaşımda qeyd edilib.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре