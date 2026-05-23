https://news.day.az/azerinews/1836756.html Fəxri ad və təqaüd alanların sayı açıqlanıb 2026-cı ilin aprelin 1-nə olan məlumata görə, müxtəlif kateqoriyadan olan 407,7 min şəxsə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü və fəxri adlara görə təqaüd təyin olunub. Day.Az bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir. Statistikaya görə, 407672 təqaüdə görə, 4673 nəfər fəxri ada görə ödəniş alıb.
Fəxri ad və təqaüd alanların sayı açıqlanıb
2026-cı ilin aprelin 1-nə olan məlumata görə, müxtəlif kateqoriyadan olan 407,7 min şəxsə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü və fəxri adlara görə təqaüd təyin olunub.
Day.Az bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Statistikaya görə, 407672 təqaüdə görə, 4673 nəfər fəxri ada görə ödəniş alıb. Prezident təqaüdü üçün bir nəfərə düşən orta aylıq məbləğ, 164,72 manat, fəxri ada görə 205,09 manat olub.
"Xalq" Fəxri adına görə 238 nəfər aylıq 300 manat, "Əməkdar" Fəxri adına görə 4435 nəfər 200 manat ödəniş alıb.
83 nəfər 20 Yanvar şəhidinin ailəsi üçün isə aylıq 636,75 manat ödəniş edilib.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре