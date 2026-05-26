https://news.day.az/azerinews/1837360.html Bakı metrosunda süni intellekt əsaslı nəzarət sistemi yaradılıb - VİDEO Artıq süni intellekt əsaslı nəzarət sistemi qaydalara zidd halları dərhal müəyyən edir və güvənli mühiti daha da gücləndirir. Bu barədə Day.Az-a "Bakı Metropoliteni" QSC-dən məlumat verilib. "Amma unutmayın: ən güclü qoruyucu sizin diqqətinizdir.
Bakı metrosunda süni intellekt əsaslı nəzarət sistemi yaradılıb - VİDEO
Artıq süni intellekt əsaslı nəzarət sistemi qaydalara zidd halları dərhal müəyyən edir və güvənli mühiti daha da gücləndirir.
Bu barədə Day.Az-a "Bakı Metropoliteni" QSC-dən məlumat verilib.
"Amma unutmayın: ən güclü qoruyucu sizin diqqətinizdir. Qaydalara əməl etməyiniz və ətrafınıza həssas yanaşmağınız hər kəs üçün daha təhlükəsiz mühit yaradır. Biz müasir texnologiyalarla sizi qoruyuruq, siz isə diqqətinizlə bu sistemin bir hissəsinə çevrilirsiniz",- deyə qurumdan əlavə edilib.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре