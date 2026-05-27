Almaniya və Kanada qaz sazişi bağlamağa hazırlaşırlar
Almaniya və Kanada Avropanın enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi çərçivəsində mayeləşdirilmiş təbii qazın (LNG) tədarükünə dair genişmiqyaslı saziş imzalayacaqlar.
Day.Az bu barədə xarici mediaya istinadən xəbər verir.
Tarixi saziş ildə təxminən 1 milyon ton LNG tədarükünü nəzərdə tutur. Bu addım Avropanın enerji mənbələrini şaxələndirməyə, həmçinin Rusiya resurslarından tam imtina və Yaxın Şərqdən tədarükdə yaranan fasilələr fonunda enerji təhlükəsizliyini gücləndirməyə yönəlib.
Məlumata görə, razılaşmaya əsasən Almaniyanın dövlət enerji şirkəti "SEFE" Britaniya Kolumbiyasının (Kanada) şimal sahillərində yerləşən üzən terminaldan mayeləşdirilmiş təbii qaz alacaq.
Layihə iri investorlarından biri "Blackstone Energy Transition Partners" olan "Western LNG" şirkəti tərəfindən dəstəklənir.
