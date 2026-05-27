Qohumunun evindən 40 min manatdan çox pul oğurladı - FOTO
Hacıqabulda evlərin birindən oğurluq etməkdə təqsirli bilinən Mahir Abdullayev və Sahil Məmmədov saxlanılıblar.
Bu barədə Day.Az-а Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Həmin şəxslər M.Abdullayevin qohumuna məxsus evdən 25000 manat və 10000 ABŞ dolları oğurlayıblar.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, M.Abdullayev və S.Məmmədov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.
