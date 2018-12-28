В Баку будет представлен спектакль "Анна Каренина"

Впервые в Баку 7 февраля 2019 года в Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли в рамках гастролей Московского современного художественного театра пройдет спектакль "Анна Каренина", поставленный по одноимённому классическому роману великого русского писателя Льва Николаевича Толстого, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Анну Каренину" называют энциклопедией семейной жизни. В основе романа лежат предубеждения, стереотипы, внутренний конфликт и вечное желание найти счастье в этом бренном мире. Несчастная любовь Анны и Вронского развивается на фоне других семейных взаимоотношений. Таким образом, мы видим объемную картину общества, исследуя самые сокровенные стороны человеческой души, которая едва ли претерпела серьезные изменения за прошедшие полтора века.

В спектакле, поставленном Русланом Банковским, играют звезды российского театра и кино Дмитрий Мазуров, Михаил Павлик, Петр Баранчеев и другие.

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